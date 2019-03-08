С праздником: пропутинские активисты пришли в кафе феминисток с тюльпанами и получили подарок с «перцем» (ВИДЕО)

С праздником: пропутинские активисты пришли в кафе феминисток с тюльпанами и получили подарок с «перцем». Фото: Areta Flowers

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Racurs.ua

Пропутинские активисты пришли в кафе для феминисток с цветами, но ответным «подарком» стал газ в лицо. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге 7 марта по случаю Международного женского дня.

Мужчины пришли с видеокамерой в кафе «Симона» в часы, когда туда можно было входить только женщинам. Активисты принесли ведра с тюльпанами и проигнорировали требования феминисток покинуть заведение. Мужчины занесли цветы, прокричали «Поздравляем» и отправились на выход, когда одна из феминисток распылила в лицо оператора баллончик с газом. Об этом сообщает Meduza.

Представитель общественной организации «Сеть» рассказал, что у оператора диагностировали ожог сетчатки глаза.

Кофейню «Симона» открыли в начале февраля и, согласно правилам, с 11 до 19 часов вход туда разрешен только женщинам. Это заведение разместилось в помещении «Ребра Евы» (феминистический проект).

Напомним, как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве сегодня на «Марше женщин» произошли столкновения с полицией. На акцию пришли участники радикальный групп, которые спровоцировали волнения. Самых активных нарушителей порядка полицейские задержали и поместили в автозак.