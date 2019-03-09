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Ракурс
Активисты пробовали прорвать полицейский кордон. Фото: РБК-Украина

Акция против Гладковских: под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения с правоохранителями (ФОТО, ВИДЕО)

9 мар 2019, 14:17
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Столкновения под зданием Администрации президента в Киеве произошли в субботу, 9 марта.

Активисты «Национального корпуса» и «Национальных дружин» проводят в столице акцию против бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына. Об этом сообщается на странице Национальных дружин" в Facebook.

Митинг начался на Крещатике, митингующие вывесили на ТРЦ «Глобус» баннеры «Свинарчуков Порошенко — за решетку» и «Убийцы Гандзюк должны сесть». Участники акции обвиняют Гладковских в хищении средств государственного концерна «Укроборонпром», требуют немедленного ареста всех фигурантов журналистского расследования хищений в оборонке.

Впоследствии активисты пришли под Администрацию президента, где произошли столкновения с правоохранителями. Митингующие попытались прорвать границу силовиков, полиция применила взрывпакеты, дымовые шашки и слезоточивый газ.

Столкновения в Киеве

Митинг перерос в столкновения

Стычки под АП в Киеве. Фото: РБК-Украина

Напомним, 3 марта активисты пикетировали имение временно отстраненного от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, который является фигурантом журналистского расследования хищений «Укроборонпрома».

Источник: Ракурс


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