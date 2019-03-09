На Львовщине перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть погибшая и пострадавшие (ФОТО)

Смертельная авария произошла на Львовщине. Фото: Нацполиция

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Racurs.ua

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев-Чоп во Львовской области.

В субботу, 9 марта, возле села Козева Сколивского района перевернулся микроавтобус «Мерседес Спринтер». Предварительно полицейские установили, что водитель автобуса, 55-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением, что привело к аварии. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Львовской области.

Жертвой ДТП стала пассажирка транспортного средства, 19-летний юноша и 61-летняя женщина получили телесные повреждения.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Виновнику аварии грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, четверо человек погибли в аварии в Макаровском районе Киевской области. Еще одну женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.