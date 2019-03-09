Владимир Этуш умер. Фото: Известия

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Racurs.ua

Легендарный советский артист Владимир Этуш умер 9 марта на 97-м году жизни.

Народный артист СССР ушел из жизни в больнице, месяц назад он пережил инфаркт, состояние его здоровья было не очень хорошим. Об этом ТАСС сообщил директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Друзья артиста рассказали, что Этуш до последнего момента играл на сцене. Расходы на погребение актера возьмет театр.

Как известно, Владимир Этуш сыграл во многих легендарных советских фильмах. Он стал известен благодаря роли товарища Саахова в «Кавказской пленнице», инженера Брунса в фильме «Двенадцать стульев». Этуш также выполнял роль Шпака в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» и Карабаса Барабаса в «Приключениях Буратино».

Напомним, 4 марта в американском городе Лос-Анджелес в возрасте 52 лет скончался американский актер Люк Перри. Звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210″ умер от инсульта. В феврале его госпитализировали в одну из больниц Города ангелов», куда актер прибыл на съемки.