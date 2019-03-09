Компания «Фейсбук» судится с двумя украинскими программистами. Фото: Flickr

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Racurs.ua

Популярная социальная сеть Facebook (Фейсбук) подала в суд на двух граждан Украины за нарушение американских законов о борьбе со взломом, а также за мошенничество и нарушение условий обслуживания социальной сети.

Соцсеть обвиняет украинцев Андрея Горбачева и Глеба Случевского, в иске отмечается, что они связаны с IT-компанией Web Sun Group. На протяжении 2016−2018 годов эти лица взломали около 63 тыс. браузеров, используемых пользователями социальной сети. Таким образом «Фейсбук» потерял 65 тыс. долл. Об этом сообщает The Daily Beast.

Американская компания отмечает, что украинцы ориентировались в своей деятельности на русскоязычный сегмент пользователей и использовали онлайн-викторины и тесты, такие как Supertest, FQuiz, Megatest и Pechenka, внедряли несанкционированную рекламу и устанавливали вредоносные приложения.

Как сообщает ресурс AIN, Web Sun Group — аутсорсинговая IT-компания, офис которой располагается в Киеве.

Напомним, из-за скандальной утечки данных миллионов пользователей соцсети на корпорацию Facebook Inc. ждет многомиллиардный штраф.