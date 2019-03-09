Взрыв гранаты в Харьковской области

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Racurs.ua

В результате взрыва гранаты в частном доме в городе Чугуеве (Харьковская область) пострадали два человека — мужчина и женщина. Потерпевшая находится в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние здоровья другого пациента удовлетворительное.

Взрыв в доме по улице Осиновская произошел 8 марта, примерно в 21.30. Полицию вызвали соседи, 9 марта сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что по указанному адресу проживает 46-летняя женщина и ее 26-летний сын. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение хулиганских действий.

Оказалось, что 8 марта сын и мать вместе употребляли алкоголь и во время застолья сын продемонстрировал матери гранату. Мужчина уронил боеприпас на пол, раздался взрыв.

Эксперты полиции изъяли фрагменты гранаты «Ф-1», правоохранители установят место приобретения и цель хранения боеприпаса. Следователи квалифицировали данное происшествие по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, 24 февраля в районе Селекционного института Одессы в результате взрыва гранаты погиб общественный активист и бывший участник антитеррористической операции на востоке Украины. Правоохранители нашли у него дома арсенал боеприпасов.