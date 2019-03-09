На Камчатке проснулись два вулкана и выбросили дым и пепел на 10 километров (ВИДЕО)

Вулкан на Камчатке. Фото: Инвестиционный портал Камчатского края

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Racurs.ua

Вулканы Шивелуч и Каримский проснулись 9 марта на Камчатке.

Шивелуч, высота которого 3 тыс. 283 м, выстрелил пеплом на 10 км. На вулкане Карымском, который достигает до 1 тыс. 468 м в высоту, пепел поднялся до 3 км. Природным явлениям присвоены красный и оранжевый уровень опасности соответственно. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Сотрудники российского Министерства чрезвычайных ситуаций рекомендовали местным жителям и туристам быть осторожными и придерживаться правил безопасности. Людей предупреждают о превышении предельно допустимой концентрации газа в непосредственной близости от вулкана, который может образовываться во время парогазовых выбросов. Также предупреждается, что попадание под облако пепла может спровоцировать поломки автомобилей и аллергические реакции у людей.

Напомним, 8 февраля вулкан на Камчатке выстрелил пеплом на 5 км. По куполу гигантского вулкана скатывались лавины, что свидетельствовало о непрерывном поступлении свежей лавы.