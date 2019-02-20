В Мексике вулкан Попокатепетль выбросил гигантский столб пепла (ФОТО, ВИДЕО)

В Мексике вулкан Попокатепетль выбросил столб пепла на два километра. Фото: Горы и вулканы мира

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В Мексике вулкан Попокатепетль активизировался и выбросил на высоту 2 км столб пепла. После инцидента 18 февраля в ближайших семи населенных пунктах выпал пепел. Его шлейф рассеялся ветром к северо-востоку от горы. Извержение пепла из кратера сопровождалось также 20 выбросами водяного пара и газа.

Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий зафиксировал также гармонические толчки длительностью в пять и десять часов. Колебания обусловлены высвобождением инфразвуковой и сейсмической энергии. Они обычно связаны с подземным движением магмы. Об этом сообщает Mexico News Daily.

Местным жителям рекомендовали не приближаться к вулкану из-за выбросов газа, водяного пара и небольшого количества пепла. Хотя специалисты говорят о возможном извержении, эвакуацию не объявляли.

Помимо извержения, жителям грозят пирокластические потоки и оползни. В небольших масштабах данные явления не требуют эвакуации соседних поселений. На расстоянии 12 км от кратера установили защитный периметр.

Напомним, ранее мы сообщали о вулкане на Камчатке. Он выстрелил столбом пепла на высоту пяти километров. Ночью исследователи фиксировали интенсивное свечение вулкана. Специалисты не исключат образование пирокластических потоков.