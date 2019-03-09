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Ракурс
Стрельбу в кафе устроил владелец заведения. Фото: Sputnik

В России владелец кафе открыл огонь по посетителям, есть раненые

9 мар 2019, 10:56
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В Подмосковье (Российская Федерация) произошла стрельба в кафе, в результате чего три человека получили огнестрельные ранения.

Вооруженный инцидент произошел ночью 9 марта в селе Шебанцево в Домодедовском районе. Полицейские установили, что огонь по посетителям открыл хозяин заведения, у которого возник конфликт с компанией, которая отмечала 8 марта. Пострадавшим от 19 до 31 года, их доставили в больницу. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области.

Мужчину, который устроил стрельбу, уже отпустили под подписку о обязательстве о явке к следователю. В полиции предполагают, что хозяин кафе открыл огонь из оружия, потому что оборонялся.

Напомним, на днях драка со стрельбой на дороге произошел в Червонограде Львовской области. Конфликт возник между водителями и пассажирами двух автомобилей, попавших в ДТП. Участниками инцидента стали три местных жителя, два иностранца и киевлянин. Во время конфликта киевлянин выстрелил из устройства для отстрела резиновых пуль в ногу одному из местных жителей.

Источник: Ракурс


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