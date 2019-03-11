Командующий ООС рассказал об особенностях выборов на линии фронта, фото — 112 Украина

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Военнослужащие операции Объединенных сил (ООС) смогут проголосовать только на избирательных участках, подвоза урн 31 марта на боевые оппозиции не предусмотрено.

Об особенностях выборов на линии фронта рассказал UA: Донбасс командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он сообщил, что бойцы, которые находятся на передовых позициях, смогут проголосовать исключительно на участках. Других вариантов голосования законодательство не предусматривает.

«Где будет возможность прийти, там придут и проголосуют. А где не будет возможности — будут находиться на боевых позициях», — отметил Наев.

Также он заверил, что среди военных не проводится агитационная работа.