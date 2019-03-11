Голосование в окопах: командующий ООС рассказал об особенностях выборов на линии фронта (ВИДЕО)https://racurs.ua/n119213-golosovanie-v-okopah-komanduuschiy-oos-rasskazal-ob-osobennostyah-vyborov-na-linii-fronta-video.htmlRacurs.ua
Военнослужащие операции Объединенных сил (ООС) смогут проголосовать только на избирательных участках, подвоза урн 31 марта на боевые оппозиции не предусмотрено.
Об особенностях выборов на линии фронта рассказал UA: Донбасс командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев.
Он сообщил, что бойцы, которые находятся на передовых позициях, смогут проголосовать исключительно на участках. Других вариантов голосования законодательство не предусматривает.
«Где будет возможность прийти, там придут и проголосуют. А где не будет возможности — будут находиться на боевых позициях», — отметил Наев.
Также он заверил, что среди военных не проводится агитационная работа.
«В ООС служат не мальчики, которым по 18−20 лет. Средний возраст наших военнослужащих — 35−45 лет. Таким взрослым людям сложно что-то втолковать. У них на все и обо всем есть свое мнение», — сообщил Наев.