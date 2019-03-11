Три российские военные суда сопровождали украинский буксир «Корец» во время учений, фото - Ivasi

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Три российские военные суда сопровождали украинский буксир «Корец» во время учений в море.

Об инциденте в Азовском море вблизи Мариуполя сообщила 11 марта пресс-служба операции Объединенных сил (ООС)

«Корец» отработал тактику противодиверсионной обороны корабля во время планового выхода в море. На дистанции примерно 10 морских миль моряки обнаружили надводный сторожевой корабль. Он сблизился с украинским буксиром на полторы мили, лег на параллельные курсы и продолжил идти курсом «Корец».

Незваным гостем оказался сторожевой корабль ФСБ РФ «Краснодарец» (проект 10412, шифр «Светлячок»). Впоследствии россияне приблизились к буксиру по левому борту на расстояние около трех морских миль, дали полный ход, быстро увеличили расстояние и взяли «Корец» на сопровождение.

В то же время второй корабль РФ шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии впереди.

Несмотря на неприятное соседство, на борту «Корец» отработали вопросы противодиверсионной обороны, выполнили упражнения практических стрельб. Выход в море буксира прикрывался дивизионом артиллерии. Кроме того, на боевом дежурстве находились вертолеты армейской авиации и самолеты истребительной и штурмовой авиации.