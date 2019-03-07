Вейп опасен для здоровья и грозит инсультом – ученые. Фото: Life

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Вейпы (разновидность электронной сигареты) оказались опасными для здоровья и грозят своим поклонникам инсультами, сердечными приступами, ишемией и депрессией. Согласно исследованию медиков, эти заболевания в полтора раза чаще встречаются у любителей электронных сигарет.

В ходе исследований было обнаружено, что испарения вейпов содержат множество токсинов и канцерогенов, которые выделаются во время «сжигания» жидкости на спирали накаливания. Об этом заявили медики на ежегодной сессии Американской коллегии кардиологов в Вашингтоне, передают РИА «Новости».

Проводя эксперименты на мышах, врачи обнаружили, что использование вейпа делает стенки вен и артерий более ломкими, что может серьезно повлиять на сердце. Также, как доказали ученые, использование электронных сигарет больше привлекает людей к реальным сигаретам, несмотря на заявления производителей.

Ученые в рамах проекта опросили около 100 тыс. вейперов и курильщиков. Как показали результаты, из-за вредной привычки у курильщиков повышается шанс сердечного приступа на 165%, инсульта — на 78%, а коронарной болезни сердца — на 94%. Схожая тенденция, хоть и в меньшей мере, была замечена у вейперов.

Напомним, ранее сообщалось, что табачные гиганты заплатят канадцам 12 млрд долл. за плохое информирование о рисках курения. Такое решение на днях принял Апелляционный суд канадской провинции Квебек.