В Австралии голодный питон пытался проглотить кенгуру и чуть не лопнул (ФОТО)

Голодный питон пытался проглотить кенгуру и чуть не лопнул. Фото: Pixabay

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В Австралии питон убил кенгуру и попытался съесть добычу. Однако животное оказалось настолько крупным, что питону не удалось его осилить.

Инцидент с питоном произошел в северной части австралийского штата Квинсленд. Курьезную ситуацию заметила местная жительница Лиза Делани, сообщает АВС.

Делани сделала серию снимков того, как аметистовый питон пытался проглотить валлаби — млекопитающее из разряда сумчатых. Питон пытался съесть кенгуру в течение нескольких часов, однако ему пришлось отказаться от этой затеи.

По словам местной жительницы, ей даже стало жалко питона, и она постаралась создать для него комфортные условия. Женщина поставила зонтик над змеей, чтобы защитить ее от палящего солнца.

Согласно данным SnakeCatchersAdelaide, аметистовые питоны являются самыми крупными змеями в Австралии, их длина может достигать 6 метров. Они вполне могут охотиться на крупную добычу, такую как валлаби или свиньи и козы. Однако такая большая добыча связана с риском для самой змеи. В результате поглощения питон может погибнуть.