«ПриватБанк» решил закрыть бесконтактный мобильный сервис iPay

Сервис iPay закрывает «ПриватБанк». Фото: Retail & Loyalty

https://racurs.ua/n118669-privatbank-reshil-zakryt-beskontaktnyy-mobilnyy-servis-ipay.html

Racurs.ua

«ПриватБанк» летом этого года закроет бесконтактный мобильный сервис iPay, который позволяет принимать платежи по картам с помощью смартфонов.

Сервис iPay перестанет работать 28 июня 2019 года. Его закрывают из-за низкой популярности и малого количества транзакций. Точное количество пользователей этого сервиса в государственном банке не раскрывают. Об этом пользователям сервиса сообщили в рассылке, 26 февраля передает ain.ua.

Как известно, сервис iPay заработал в 2013 году. Он превращает смартфон в POS-терминал, это позволяет отдельным предпринимателям не покупать или устанавливать мини-терминал. Для покупки товара необходимо было только сканировать карту камерой смартфона из приложения iPay, и подтвердить платеж.

У «ПриватБанке» планируют заменить приложение для смартфона альтернативным сервисом под названием miniPOS. Это небольшие платежные терминалы, которые могут работать в связке с планшетами или смартфонами. Оплаты через эти устройства защищены PIN-кодом. Сервис работает по Bluetooth и принимает все виды карт: магнитные, чипированные и бесконтактные.

Напомним, в июне 2018 года платежная система Apple Pay (Эпл пэй) стала доступна клиентам любого украинского банка. Владельцу телефона от компании Apple (Эппл) для пользования сервисом нужно лишь зарегистрироваться в обновленной версии мобильного банка Privat24 и подтвердить регистрацию через Facebook (Фейсбук) или по электронной почте.