СБУ обыскивает охранную фирму диакона столичной церкви Московского патриархата. Фото: ТСН

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Обыски в охранной фирме «Стелс-1» диакона церкви Московского патриархата проводят сотрудники Службы безопасности Украины.

В СБУ проведение обысков в охранной фирме, которая занимается охраной храмов, церковных мероприятий и крестных ходов, не комментируют, сообщает ТСН.

Согласно информации, обнародованной на сайте фирмы, учредителем «Стелс-1» является Вячеслав Павлив, который также является дьяконом столичного храма в честь святителя Иосафа Белгородского, который расположен в спальном районе Киева.

Представители охранной фирмы также не комментируют проведение обысков.

Напомним, в начале декабря 2018 года прошли обыски в административных помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата. Сотрудниками СБУ была изъята печатная продукция, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни.