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СБУ обыскивает охранную фирму диакона столичной церкви Московского патриархата. Фото: ТСН
СБУ обыскивает охранную фирму диакона столичной церкви Московского патриархатаhttps://racurs.ua/n118668-sbu-obyskivaet-ohrannuu-firmu-diakona-stolichnoy-cerkvi-moskovskogo-patriarhata.htmlRacurs.ua
Обыски в охранной фирме «Стелс-1» диакона церкви Московского патриархата проводят сотрудники Службы безопасности Украины.
В СБУ проведение обысков в охранной фирме, которая занимается охраной храмов, церковных мероприятий и крестных ходов, не комментируют, сообщает ТСН.
Согласно информации, обнародованной на сайте фирмы, учредителем «Стелс-1» является Вячеслав Павлив, который также является дьяконом столичного храма в честь святителя Иосафа Белгородского, который расположен в спальном районе Киева.
Представители охранной фирмы также не комментируют проведение обысков.
Напомним, в начале декабря 2018 года прошли обыски в административных помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата. Сотрудниками СБУ была изъята печатная продукция, содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни.
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