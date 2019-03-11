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Ракурс
В Николаеве на маршрутку упало дерево, пострадали два ребенка и мужчина. Цензор.нет

В Николаеве на маршрутку упало дерево, пострадали два ребенка и мужчина (ФОТО, ВИДЕО)

11 мар 2019, 17:53
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Дерево упало на маршрутку в Заводском районе Николаева. В результате инцидента двоих несовершеннолетний детей и мужчину пришлось госпитализировать. У пострадавших травмы разной степени тяжести. Всего в маршрутке ехало 15 пассажиров.

В Николаеве сегодня около 13.49 на маршрутку с пассажирами упало дерево. Одной женщине парамедик Службы чрезвычайных ситуаций Украины оказал первую помощь на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

Чтобы возобновить движение транспорта, спасателям пришлось распилить дерево и убрать его с проезжей части.

Отметим, что сегодня в Житомирской области сильный ветер сорвал кровлю дома. В результате инцидента погибла женщина, а ее дочь 1995 г. р. получила серьезные травмы. В Хмельнике (Винницкая область) упавшее дерево унесло жизнь 28-летней горожанки.

Сильные порывы ветра до 25 м/с наблюдаются в Одесской, Николаевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Киевской областях и столице.

В результате падения дерева в Николаеве пострадала женщина. Фото: ГСЧС

Спасатель распиливает дерево, упавшее во время урагана в Николаеве

Дерево, которое упало на маршрутку в Николаеве

Напомним, как ранее сообщал «Ракурс», сильный ветер сорвал крыши, повалил деревья и рекламные щиты по всей территории Украины. В результате непогоды уровень опасности на городских дорогах значительно повысился.

Источник: Ракурс


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