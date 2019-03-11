Последствия инцидента в Житомирской области, фото: ГСЧС

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Racurs.ua

В городе Коростышев Житомирской области сильный ветер сорвал кровлю с технического помещения местного магазина «Фуршет».

В результате металлический лист размером 11 на 14 метров упал на двух женщин — мать и дочь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели достали женщин из-под обломков кровли. К сожалению, одна из женщин погибла на месте инцидента, ее тяжело травмированную дочь 1995 года рождения госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

В ГСЧС отмечают, что в регионе до конца суток сохранятся порывы ветра скоростью 25−27 м/с. В связи с этим спасатели призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев. Кроме того, следует быть осторожными возле зданий, особенно тех, которые строятся или ремонтируются.

Непогода уже нанесла значительный ущерб во многих регионах Украины. Так, сегодня в центре Киева ветер сорвал часть крыши надстройки технических этажей дома, расположенного на улице Лысенко. Обломки кровли повредили два автомобиля и линию электропередач уличного освещения. Погибших и пострадавших в результате этого инцидента нет.