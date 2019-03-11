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Сильный ветер сорвал крышу с дома в центре Киева, фото — Фейсбук УНН

Ветер сорвал крышу с дома в центре Киева, повреждены несколько автомобилей (ФОТО, ВИДЕО)

11 мар 2019, 15:07
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В центре Киева сильный ветер 11 марта сорвал крышу с многоэтажного жилого дома. Его обломки разбили несколько припаркованных автомобилей.

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы около 13.00, сообщают УНН.

Ветер сорвал часть крыши надстройки технических этажей. Дом расположен на улице Лысенко — вблизи оперного театра и станции метро «Золотые ворота». Обломки крыши повредили два автомобиля — у них выбиты стекла и смята крыша. Движение по улице прекращено.

Во время инцидента повреждены также линии электропередач уличного освещения. Пострадавших в результате происшествия нет. Спасатели и коммунальщики начали разбирать металлические конструкции.

Сильный ветер сорвал крышу с дома в центре Киева, фото — "112 Украина"

Сильный ветер сорвал крышу с дома в центре Киева, фото — УНН

Сильный ветер сорвал крышу с дома в центре Киева, фото — УНН

Напомним, что штормовой ветер хозяйничал в Украине в эти дни — в Виннице погиб ребенок, в Черновицкой области заблокирована международная трасса, разрушены крыши нескольких сотен домов.


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