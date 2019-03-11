Сильный ветер сорвал крышу с дома в центре Киева, фото — Фейсбук УНН

https://racurs.ua/n119234-veter-sorval-kryshu-s-doma-v-centre-kieva-povrejdeny-neskolko-avtomobiley-foto-video.html

Racurs.ua

В центре Киева сильный ветер 11 марта сорвал крышу с многоэтажного жилого дома. Его обломки разбили несколько припаркованных автомобилей.

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы около 13.00, сообщают УНН.

Ветер сорвал часть крыши надстройки технических этажей. Дом расположен на улице Лысенко — вблизи оперного театра и станции метро «Золотые ворота». Обломки крыши повредили два автомобиля — у них выбиты стекла и смята крыша. Движение по улице прекращено.

Во время инцидента повреждены также линии электропередач уличного освещения. Пострадавших в результате происшествия нет. Спасатели и коммунальщики начали разбирать металлические конструкции.

Напомним, что штормовой ветер хозяйничал в Украине в эти дни — в Виннице погиб ребенок, в Черновицкой области заблокирована международная трасса, разрушены крыши нескольких сотен домов.