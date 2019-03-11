Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения в Мариуполе. Фото: zhitomir.today

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Racurs.ua

Антитеррористические мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в городе Мариуполь состоятся 13−14 марта.

Силовики призывают жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное. Об этом 11 марта сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Жителей Мариуполя и гостей города просят обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность — паспорт, удостоверение водителя, справку об обучении и так далее. В пресс-центре ООС добавили, что учения санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

В спецслужбе заверили, что ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем. Информацию о причастности неизвестных лиц к диверсионных группам или террористическим подразделениям боевиков просят сообщать во второе управление Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях по телефону (0629) 52−53−94 и в Главное управление Нацполиции в Донецкой области по телефонам 102 или (0629) 51−98−01.

Напомним, в феврале масштабные танковые учения со стрельбами состоялись на одном из полигонов Черниговской области. Во время маневров танкисты атаковали условного противника в заданном районе, танковые войска действовали при поддержке армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.