Мангер на свободе, фото — Сегодня

https://racurs.ua/n119237-manger-na-svobode-s-glavy-hersonskogo-oblsoveta-snyali-braslet-i-vernuli-zagranpasport.html

Racurs.ua

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, находится на свободе. С него сняли браслет и вернули загранпаспорт.

Об этом сообщает lb.ua со ссылкой на адвоката Мангера Дмитрия Ильченко.

Это произошло после того, как суд не продлил подозреваемому в организации убийства общественной активистки срок действия обязательств. Мангер передвигается без электронного средства слежения.

«Браслет сняли, паспорт вернули», — сообщил Ильченко, не указав, когда именно состоялись соответствующие меры.

Адвокат Мангера рассказал, что его клиент пока не подал апелляционную жалобу на решение суда об отстранении от должности председателя Херсонского облсовета, но планирует это сделать.

В начале марта суд отказался продлить меру пресечения Мангеру, но отстранил его от должности председателя Херсонского облсовета до 7 апреля.

Мангеру сообщили о подозрении в заказе убийства Екатерины Гандзюк в начале февраля, но 15 февраля он вышел на свободу под залог в размере 2,5 млн грн.