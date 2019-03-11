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Жертвой урагана стала уже вторая жительница Винницкой области. Фото: Drive2

В Винницкой области новая жертва шквальних ветров: в результате падения дерева погибла молодая женщина (ФОТО)

11 мар 2019, 15:22
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Жертв сложных погодных условий в Украине стало больше. В результате падения дерева в понедельник, 11 марта, погибла жительница Хмельницкого района Винницкой области.

Повреждения, полученные потерпевшей, оказались несовместимыми с жизнью. Женщина погибла на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины. Правоохранители установят обстоятельства и причины трагедии.

По информации пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, жертвой урагана стала жительница села Дибровка. Спасатели предостерегли, что во время сильных порывов ветра не стоит ходить под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, так как порывы ветра могут вызвать их повреждения.

Дерево убило женщину в селе Дибровка. Фото: Хмільник.Info

В результате падения дерева погибла молодая женщина. Фото: Хмільник.Info

Напомним, 11 марта шквальный ветер в нескольких областях Украины привел к человеческим жертвам и масштабным разрушениям. В Виннице вследствие падения дерева вблизи остановки общественного транспорта погибла 11-летняя девочка. Спасатели извлекли ее из-под завалов, но от полученных травм она умерла в машине скорой помощи.

Источник: Ракурс


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