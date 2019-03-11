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Ракурс
Авиакатастрофа в Эфиопии: Украина ждет поставку аналогичных самолетов. Фото: Australian Aviation

Авиакатастрофа в Эфиопии: Украина ждет поставку аналогичных самолетов

11 мар 2019, 15:16
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Авиакатастрофа в Эфиопии привела к запрету полетов самолетов Boeing 737 MAX 8 в некоторых странах мира. Украинские же авиакомпании SkyUp Airlines и «Международные авиалинии Украины» ожидают поставки этих моделей с американского завода.

МАУ получит один самолет в конце марта и еще два доставят до конца текущего года. В компании отметили, что следят за расследованием и ведут диалог с Boeing. Об этом сообщает «ВВС Украина», ссылаясь на заместителя руководителя пресс-службы авиакомпании Максима Арсланова.

Компания SkyUp Airlines ожидает два самолета 737 MAX 8 и три — 737 MAX 10 в 2023 году.

В начале 2018 самолет Boeing 737 MAX 8 совершил первый полет в Украину. Это был рейс Дубай-Киев (Жуляны) от авиакомпании FlyDubai. Впоследствии аналогичный самолет польской авиакомпании LOT принял аэропорт Львова.

Тем временем Китай и Эфиопия временно приостановили полеты самолетов модели Boeing 737 Max 8. Авиакатастрофа в Эфиопии стала уже пятой с участием аналогичных самолетов за последние пять месяцев.

Авиакатастрофа в Эфиопии произошла в воскресение. На борту самолета компании Ethiopian Airlines находились 157 человек, но никто не выжил. Причину крушения Boeing 737 Max 8 пока что установить не удалось. Однако, сегодня следователи достали бортовой самописец и начали над ним работать.

В связи с авиакатастрофой компания Boeing отложила презентацию своего нового самолета, которую планировала провести 13 марта в Сиэтле.

Как ранее сообщал «Ракурс», два гражданина Йемена и Греции опоздали на рейс самолета, который разбился в Эфиопии. Эта «досадная» случайность спасла им жизни.


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