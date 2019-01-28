Учения сил ООС над Азовским морем сняли на видео

https://racurs.ua/n117363-ucheniya-sil-oos-nad-azovskim-morem-snyali-na-video.html

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Летчики oперации Oбъединенных сил (ООС) провели учения над Азовским морем. Об этом сообщил пресс-центр Министерства обороны.

Учения провели по приказу командующего ООС Сергея Наева. В Минобороны заявили, что провели проверку дежурного звена ударных самолетов, которые поддерживают действия наших кораблей в море. Она была проведена при поддержке Государственной пограничной службы Украины, которая патрулирует акваторию Азовского моря в пределах района ООС.

Во время учений военные летчики отработали ряд задач. Подразделения наших военных осуществили практическое наведение на морские цели врага. Также в Минобороны утверждают, что летчики отреагировали на учебную тревогу в установленное нормативом время.

Все военные летчики, военные моряки и моряки-пограничники с задачей справились. Они получили оценку «готовы к выполнению задач по назначению».

Напомним, что на Полтавщине прошли учения летчиков военных вертолетов.