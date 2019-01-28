На Закарпатье 41-летний мужчина совершил серию выстрелов по толпе (ФОТО)

Вчера в городе Чоп 41-летний мужчина открыл огонь в направлении толпы, фото: Newsfirst

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В закарпатском райцентре Чоп 41-летний местный житель совершил серию выстрелов в сторону толпы.

Инцидент произошел вчера около 22.00 вблизи круглосуточного магазина, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По словам свидетелей, после стрельбы злоумышленник направился к себе домой.

В результате инцидента пострадавших нет.

Злоумышленника задержали, он находится в изоляторе временного содержания. У него изъяли пистолет, который направлен на экспертизу.

Продолжается досудебное расследование.

По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса) начато уголовное производство. Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, осенью 2017 года в закарпатском селе Богдан, расположенном в Раховском районе, возник конфликт между несколькими местными жителями, владельцем заведения и двумя посетителями, который перерос в драку со стрельбой. В результате инцидента пулевые ранения и ушибы получили три человека, которые после осмотра медиками от госпитализации отказались.