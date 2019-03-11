Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Метели в Карпатах добавили уже более 80 см снега. Фото: Этнотур

Метели в Карпатах добавили уже более 80 см снега

11 мар 2019, 18:08
999

В Карпатах возобновились метели. Со вчерашнего дня, 10 марта, местами прибавилось более 80 см снега.

В частности, такой прирост снежного покрова зафиксировали на одной из карпатских вершин — горе Пожижевской, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, сообщает «Укринформ» со ссылкой на руководителя Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимира Фриговича.

По его словам, это не последний снег в марте. Во вторник, 12 марта, в регионе ожидается сильный ветер — до 20 м/с, а также похолодание до 1−2 градусов мороза ночью.

Согласно данным снеголавинных станций, по состоянию на утро сегодняшнего дня, на горе Пожижевской высота снежного покрова составляла 68−163 см, падали вьюжные, нестабильные осадки.

На Драгобрате также падал снег, высота снежного покрова составляла 171 см.

На горе Плай утром фиксировали 22−98 см снега, который был плотный, умеренно или слабо закрепленный.

В Карпатах объявлена высокая степень снеголавинной опасности, есть вероятность массового схождения средних и крупных природных лавин.

Ранее сегодня в Укргидрометцентре сообщили, что снежная и дождливая погода накроет Украину 12 марта. Существенных осадков не обещают лишь в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

При этом вторые сутки в Украине свирепствуют сильные бури. Во многих областях непогода выкорчевали деревья, повалили билборды и оставила без света десятки населенных пунктов. Также вследствие ухудшения погоды погибли и получили травмы люди, в частности в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

В Винницкой области новая жертва шквальних ветров: в результате падения дерева погибла молодая женщина (ФОТО)

Уже два человека стали жертвами урагана в Винницкой области. Поваленное дерево убило 29-летнюю жительницу села Дибровка. Из-за несчастного случая полиция открыла уголовное производство

Правовые новости
15:22