Метели в Карпатах добавили уже более 80 см снега. Фото: Этнотур

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В Карпатах возобновились метели. Со вчерашнего дня, 10 марта, местами прибавилось более 80 см снега.

В частности, такой прирост снежного покрова зафиксировали на одной из карпатских вершин — горе Пожижевской, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, сообщает «Укринформ» со ссылкой на руководителя Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимира Фриговича.

По его словам, это не последний снег в марте. Во вторник, 12 марта, в регионе ожидается сильный ветер — до 20 м/с, а также похолодание до 1−2 градусов мороза ночью.

Согласно данным снеголавинных станций, по состоянию на утро сегодняшнего дня, на горе Пожижевской высота снежного покрова составляла 68−163 см, падали вьюжные, нестабильные осадки.

На Драгобрате также падал снег, высота снежного покрова составляла 171 см.

На горе Плай утром фиксировали 22−98 см снега, который был плотный, умеренно или слабо закрепленный.

В Карпатах объявлена высокая степень снеголавинной опасности, есть вероятность массового схождения средних и крупных природных лавин.

Ранее сегодня в Укргидрометцентре сообщили, что снежная и дождливая погода накроет Украину 12 марта. Существенных осадков не обещают лишь в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

При этом вторые сутки в Украине свирепствуют сильные бури. Во многих областях непогода выкорчевали деревья, повалили билборды и оставила без света десятки населенных пунктов. Также вследствие ухудшения погоды погибли и получили травмы люди, в частности в Винницкой, Житомирской и Николаевской областях.