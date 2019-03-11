Снег выпадет почти по всей Украине во вторник, 12 декабря. Фото: flickr.com

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Снежная и дождливая погода будет преобладать в Украине 12 марта. Существенных осадков не обещают только в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

Ветер обещают северо-западный и северный 5−10 м/с, в темное время суток на северо-востоке местами ожидаются порывы 15−20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 2−7° выше нуля. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 12 марта ожидается дождливая с мокрым снегом. Температура ночью 1−3° мороза, днем 4−6° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки ожидается снег с дождем. Ночью температура воздуха от 1° мороза до 1° тепла, днем 4−6° тепла.

В Одессе Гидрометцентр завтра обещает мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью от 0° до 2° тепла, днем столбики термометров покажут 5−7° выше нуля.

В Днепре во вторник существенных осадков не обещают. Ночью температура воздуха составит от 1° мороза до 1° тепла, днем ожидается 4−6° тепла.

В Харькове завтра прогнозируют снег с дождем. Температура ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 4−6° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах 12 марта ожидаются существенные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 4−6° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 марта ожидается неспокойная. В течение суток прогнозируют слабую и малую геомагнитную бурю.

Напомним, до конца сегодняшнего дня во Львовской области ожидается чрезвычайный ветер — юго-западный с переходом на северо-западный с порывами 35−40 м/сек. По всей территории государства прогнозировали порывы ветра 15−20 м/с, а в Карпатах и на Прикарпатье — 29−34 м/сек.