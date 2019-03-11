Выборы президента: новые «схемы» подкупа избирателей обнаружила полиция / Фото: Скрин с Youtube

https://racurs.ua/n119232-vybory-prezidenta-novye-shemy-podkupa-izbirateley-obnarujila-policiya-translyaciya.html

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Сегодня обнародован отчет МВД и Нацполиции по расследованию нарушений избирательного законодательства (подкупа избирателей) накануне голосования за кандидатов на пост президента Украины. Во время брифинга в Киеве о нарушениях рассказывает замначальника главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе и директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

В пресс-службе МВД 11 марта также напомнили, что полиция Кировоградщины расследует семь уголовных производств по сообщениям о событиях, связанных с избирательным процессом. Всего с начала предвыборной кампании по 10 марта в органы полиции региона поступило 119 сообщений о таких событиях. Также с начала года в Донецкой области зарегистрировали 170 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Напомним, 6 марта два человека пытались уговорить нардепа Юрия Тимошенко сняться с президентских выборов. За это политику предлагали 5 млн грн. Оказывавших давление на кандидата лиц задержали.