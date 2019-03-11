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Поврежденный билборд с агитацией Юлии Тимошенко в Киеве, фото: Facebook, Dmytro Lipavskyi

Большой билбордопад: погода внесла коррективы в предвыборную агитацию (ФОТО, ВИДЕО)

11 мар 2019, 18:47
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Испытания сильным ветром, от которого в последние дни страдает Украина, не смогла пройти агитация нескольких кандидатов в президенты Украины.

Так, в соцсетях появились изображения с несколькими перевернутыми билбордами с агитацией лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Сообщается о соответствующих инцидентах в Киеве и Житомире.

Поврежденный билборд с агитацией Юлии Тимошенко в Киеве, фото: «Громада Київщини»

Поврежденный билборд с агитацией Юлии Тимошенко в Житомире, фото: zhitomir.info

Не повезло и предвыборной агитации шоумена Владимира Зеленского, которую ветер также повредил по меньшей мере в Киеве и Житомире.

Поврежденная агитация Владимира Зеленского в Киеве, фото: Facebook, Mykhailo Tkach

Поврежденный билборд с агитацией Владимира Зеленского в Житомире, фото: zhitomir.info

Кроме того, в Житомире пострадал билборд кандидата Александра Шевченко.

Поврежден билборд с агитацией Александра Шевченко в Житомире, фото: zhitomir.info

Не пощадила непогода и агитацию действующего президента Петра Порошенко.

Поврежденный билборд с агитацией Петра Порошенко, фото: Facebook, Алексей Захарченко

Поврежденный билборд с агитацией Петра Порошенко, фото: Facebook, Dima German

Кроме фотоснимков сломанных билбордов в сети появилось видео сегодняшнего инцидента в поселке Александровка Кировоградской области, где ветер смог поднять и унести агитпалатку.

Также в соцсетях появилось фото поврежденного билборда представителя «Свободы» Руслана Кошулинского.

Поврежденный билборд с агитацией Руслана Кошулинского, фото: Facebook, Анастасия Искрицкая

Стихия не обошла и Верховную Раду — возле здания парламента упало большое дерево.

По информации СМИ, дерево заблокировало подъезд № 1, которым пользуется глава Рады Андрей Парубий.

«Неужели это знак?» — спрашивают пользователи соцсетей.

Сломанное дерево возле Верховной Рады, фото: Mihail Shnayder

Напомним, сегодня в Николаеве на маршрутное такси упало дерево. В результате инцидента госпитализировали трех человек, среди них двое детей.

Источник: Ракурс


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