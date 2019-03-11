Фабрика Roshen в Липецке осталась под арестом. Фото: Страна

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Racurs.ua

Фабрику Roshen в Липецке оставили под арестом до 13 июня текущего года. Решение о продлении срока ареста принял Басманный суд Москвы.

Согласно ходатайству следствия, обеспечительный арест 12 объектов недвижимости продолжается, но суд позволил фабрике эксплуатировать арестованное имущество. Сдавать в аренду или продать эту недвижимость запрещено. Об этом сегодня сообщили на сайте компании Roshen.

Арест охватывает четыре цеха, склад готовой продукции, подсобный корпус и семь земельных участков, общая площадь которых составляет более 700 тыс. кв. м.

В сообщении компании подчеркнули, что производство на Липецкой фабрике полностью остановили еще в апреле 2017 года. Тогда законсервировали все мощности фабрики, а торговый дом и склад продукции остановили свою деятельность.

На территорию РФ украинскую продукцию не импортируют, по утверждению компании, с 2013 года.

Отметим, что в прошлом году кондитерская фабрика Roshen в Киеве увеличила свою чистую прибыль в четыре раза. Сумма заработка этой фабрики достигла 11,1 млн грн.

Как ранее сообщал «Ракурс», контрабандные конфеты от компании Roshen в конце января задержали на границе России.