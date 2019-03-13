«Укрзализныця» разделит пассажирские поезда на классы. Фото: дело.юа

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у"Укрзализныця" планирует разделить пассажирские поезда на три класса по уровню сервиса: эконом, стандарт и комфорт. Для каждого отдельного класса будет предусмотрена свои стоимость и уровень обслуживания.

Такое разделение поездов необходимо для обоснованного повышения тарифов на использование этого вида пассажирского транспорта. Введение классов находится на финальной стадии. Министерство инфраструктуры предварительно согласовало приказ, который позволит провести разделение. Ожидается, что вопрос разрешится в течение нескольких недель. Об этом сообщается на официальном сайте «Укрзализныци», со ссылкой на интервью председателя правления организации Евгения Кравцова.

Отметим, что сейчас «Укразализныця» проводит обновление пассажирских вагонов. За прошлый год прибавилось 118 вагонов, а в текущем году планируют добавить более 100 пассажирских вагонов. Из них 64 будут после капитального ремонта и еще 46 получат по контракту от Крюковского вагоностроительного завода. Таким образом за два года «Укрзализныця» планирует поставить на рейки 12 полных составов новых поездов.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» подписала договор с аэропортом «Борисполь». Он позволяет обезопасить пассажиров, которые опаздывают на самолет из-за остановки экспресса. Таким образом украинцы смогут пройти упрощенную процедуру регистрации и не пропустить вылет из-за поломки поезда.