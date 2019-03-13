Дело Савченко-Рубана: продолжается подготовительное заседание суда / Фото: 061.ua

https://racurs.ua/n119345-delo-savchenko-rubana-prodoljaetsya-podgotovitelnoe-zasedanie-suda-translyaciya.html

Racurs.ua

По делу Надежды Савченко и Владимира Рубана в среду, 13 марта, началось подготовительное заседание коллегии судей Соломенского райсуда столицы. Суд предоставил 15 мин для ознакомления Савченко и ее адвокатов с материалами автораспределения дел, согласно которым была назначена коллегия судей.

Савченко и Рубана, которого 8 марта прошлого года задержали на линии разграничения на Донбассе с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

По материалам следствия, они планировали обстрелять дома в правительственном квартале столицы и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

Напомним, что нардеп Надежда Савченко и экс-глава центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан, по версии следствия, планировали покушения на высокопоставленных чиновников, среди которых президент Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов.

22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности Савченко. Следователи считают ее союзницей Рубана. Отметим, что Рубан все обвинения отвергает. Савченко отрицает подготовку теракта и говорит лишь о «политической провокации».