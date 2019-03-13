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Ракурс
Дело Савченко-Рубана: продолжается подготовительное заседание суда / Фото: 061.ua

Дело Савченко-Рубана: продолжается подготовительное заседание суда (ТРАНСЛЯЦИЯ)

13 мар 2019, 16:30
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По делу Надежды Савченко и Владимира Рубана в среду, 13 марта, началось подготовительное заседание коллегии судей Соломенского райсуда столицы. Суд предоставил 15 мин для ознакомления Савченко и ее адвокатов с материалами автораспределения дел, согласно которым была назначена коллегия судей.

Савченко и Рубана, которого 8 марта прошлого года задержали на линии разграничения на Донбассе с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

По материалам следствия, они планировали обстрелять дома в правительственном квартале столицы и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

Напомним, что нардеп Надежда Савченко и экс-глава центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан, по версии следствия, планировали покушения на высокопоставленных чиновников, среди которых президент Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов.

22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности Савченко. Следователи считают ее союзницей Рубана. Отметим, что Рубан все обвинения отвергает. Савченко отрицает подготовку теракта и говорит лишь о «политической провокации».

Источник: Ракурс


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