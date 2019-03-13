Погода в Украине 14 марта: в западных областях прогнозируют снег (КАРТА)

Погода в Украине 14 марта. Фото: Львів — місто натхнення

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Погода в Украине 14 марта будет прохладной, в западных областях ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега, а днем ​​пройдут дожди. На территории других областей будет солнечно и без осадков.

Температура воздуха ночью опустится до 5−7° мороза в восточных областях, на западе и юге Украины температура будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 7−9° тепла, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 14 марта будет солнечной, осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит 0−2° мороза, а днем ​​поднимется до 7−9° выше нуля.

Во Львове 14 марта будет облачно, ночью синоптики прогнозируют осадки в виде снега, а днем ​​- дождь. Температура воздуха ночью составит 0−2° тепла, а днем ​​столбики термометров поднимутся до 8−10° тепла.

Погода в Днепре завтра, 14 марта, будет солнечной и без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла. Днем будет теплее — 6−8° выше нуля.

В Харькове 14 марта ожидаются небольшие морозы ночью: столбики термометров опустятся до 5−7° ниже нуля. Днем температура воздуха поднимется до 5−7° тепла.

Погода в Одессе 14 марта будет солнечной и теплой. Ночью температура воздуха будет колебаться от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​поднимется до 8−10° выше нуля.

Метеорологи прогнозируют на завтра, 14 марта, слабые магнитные бури в течение суток.