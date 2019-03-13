Суд к 10 годам тюрьмы приговорил боевика самопровозглашенной ДНР. Фото: Судебно-юридическая газета

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Боевика так называемой Донецкой народной республики приговорили к 10 годам лишения свободы.

Житель Донецкой области совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 258−3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.

Правоохранители установили, что обвиняемый прислуживал пророссийским боевикам ДНР с 2014 года. Злоумышленник воевал против украинской армии на Донбассе. В составе террористической группы он вел боевые действия против бойцов ВСУ и правоохранителей под Саур-Могилой Шахтерского района Донецкой области. Сепаратист вступал в бои с украинской армией вблизи Донецкого аэропорта, населенных пунктов Ясиноватая, Дмитровка, Красный Партизан, Пески и города Авдеевка.

«Приговором Шевченковского районного суда города Черновцы приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества, кроме жилья», — отметили в прокуратуре.

Напомним, в марте украинские военнослужащие вблизи Северодонецка взяли в плен боевика самопровозглашенной Луганской народной республики. При себе наемник имел автомат, военный билет ЛНР, выданный в городе Алчевске, и российские рубли.