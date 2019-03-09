Боевик ЛНР сдался силам ООС вблизи Северодонецка

Боевик так называемой ЛНР сдался украинцам вблизи Северодонецка, фото — Твиттер

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Боевик ЛНР сдался 9 марта силам операции Объединенных силы (ООС) вблизи Северодонецка.

Военнослужащие одного из подразделений бригады ООС, которая выполняет боевые задачи на Северодонецком направлении, заметили мужчину, который двигался вдоль лесополосы в направлении нашей позиции, сообщает пресс-служба ООС.

Подпустив незнакомца ближе и дав возможность спуститься в траншею, украинцы задержали неизвестного. При нем оказались автомат АК-74, военный билет ЛНР, выданный в городе Алчевске, а также российские деньги, отпускной билет, справка о лечении в медицинской роте воинской части ЛНР и другие документы.

Задержанным оказался 43-летний гражданин Украины. Он родился в Николаеве, о чем свидетельствует выданный в 1992 году в городе Стаханов паспорт гражданина Украины. Место регистрации предателя — также город Стаханов Луганской области.

С задержанным проводятся следственные действия. Украинские военные узнают у перебежчика подробности его участия в боевых действиях.