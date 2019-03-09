Россия-матушка: чемпион по поеданию блинов умер сразу после конкурса

В российском Владимире мужчина скончался на конкурсе по поеданию блинов

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Житель российского города Владимир умер 8 марта во время конкурса по поеданию блинов. Несчастный случай произошел возле кинотеатра «РусьКино», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Владимирской области.

По словам собеседника агентства, после конкурса по поеданию блинов 45-летний мужчина, который уже стал его победителем, послышался плохо. Он упал на землю. Спасти его не удалось. Медики, приехавшие на вызов, констатировали смерть.

Местные издания сообщили, что причину смерти определит вскрытие. По некоторым данным, погибший подавился блином. В мэрии Владимира тем временем уверяют, что на праздничных площадках не зафиксировали несчастных случаев.