Беспорядки в Черкассах: националисты подрались с полицией, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Беспорядки в Черкассах, фото — Национальная полиция

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В Черкассах 9 марта произошли беспорядки — активисты организации «Национальный корпус» подрались с полицией во время визита в город президента Петра Порошенко. Это произошло возле Дворца культуры «Дружба».

Инцидент произошел во время отъезда президента, сообщили в Нацполиции. Представители «Национального корпуса» пытались заблокировать кортеж главы государства. Активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили силу.

В результате столкновений пострадали 15 полицейских, в том числе и начальник управления по Черкасской области полковник полиции Валерий Лютый — ему рассекли лицо.

Напомним, что сначала 9 марта столкновения между полицией и активистами «Национального корпуса» и «Национальных дружин» состоялись в Киеве. Правые силы проводили в столице акцию против бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына.

Митинг начался на Крещатике, впоследствии активисты пришли под Администрацию президента. Именно здесь и произошли столкновения с правоохранителями. Митингующие попытались прорвать кордон силовиков, полиция применила взрывные пакеты, дымовые шашки и слезоточивый газ.

Правоохранители сообщали о трех травмированных силовиках — двух полицейских и нацгвардейце. Одного полицейского с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте.

После этого акции протеста переместились в Черкассы. В МВД заявили, что нарушение порядка на массовых акциях в Киеве и Черкассах — недопустимы, а виновники столкновений будут наказаны.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство).