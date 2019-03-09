Акции протеста националистов в Киеве, 9 марта 2019 года, фото — Национальная полиция

https://racurs.ua/n119176-policiya-prepyatstvuet-vstrechi-nacionalistov-s-poroshenko-i-otpravila-v-cherkassy-podkreplenie.html

Racurs.ua

Национальная полиция препятствует националистам встретиться с президентом Петром Порошенко и отправила в Черкассы подкрепление. Десятки автомобилей и автобусов с правоохранителями отправились 9 марта из Киева в Черкассы, чтобы не допустить встречи митингующих из «Национального корпуса» с президентом Порошенко.

Об этом в Фейсбук сообщила пресс-служба «Национального корпуса». Организация обнародовала и соответствующее видео. На нем показаны длинные колонны транспорта силовиков. Они следуют за автомобилями «Нацкорпуса», следующими в Черкассы.

«Президент не захотел общаться с нами на Банковой и убежал в Черкассы. Тогда мы едем к нему, чтобы получить четкий ответ, когда посадят мародеров-Свинарчуков, которые грабят страну», — сообщается в Фейсбук националистической организации.

Здесь утверждают, что «полиция без всяких на то причин массово останавливает автомобили „Национального корпуса“».

Напомним, что сначала 9 марта столкновения между полицией и активистами «Национального корпуса» и «Национальных дружин» состоялись в Киеве. Правые силы проводили в столице акцию против бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына. Митинг начался на Крещатике, впоследствии активисты пришли под Администрацию президента. Именно здесь и произошли столкновения с правоохранителями. Митингующие попытались прорвать кордон силовиков, полиция применила взрывные пакеты, дымовые шашки и слезоточивый газ.

Правоохранители сообщали о трех травмированных силовиках — двух полицейских и нацгвардейце. Одного полицейского с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте. Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.