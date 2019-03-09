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Музыкальный рекорд установили во Львове 407 бандуристов, фото — Львовский горсовет

Музыкальный рекорд: 407 бандуристов одновременно сыграли во Львове музыку на стихи Шевченко (ФОТО, ВИДЕО)

9 мар 2019, 19:24
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В центре Львова 9 марта возле памятника Тарасу Шевченко установили музыкальный национальный рекорд. Одновременно 407 бандуристов исполнили произведения, положенные на поэзию Кобзаря.

«Заповіт» и «Реве і стогне…» одновременно выполнили более 30 коллективов бандуристов из области и города, сообщила пресс-служба Львовского городского совета. Сегодня отмечается 205-летие со дня рождения Шевченко.

К выполнению произведений присоединились солисты Назар Савко, Назар Лозинский и Петр Радейко, а также хоровая капелла «Дударык». За установлением рекорда наблюдали жители Львова и туристы. Культурно-художественное действо занесли в Книгу рекордов Украины.

Музыкальный рекорд установили во Львове 407 бандуристов, фото — Львовский горсовет

Музыкальный рекорд установили во Львове 407 бандуристов, фото — Львовский горсовет

Музыкальный рекорд установили во Львове 407 бандуристов, фото — Львовский горсовет

Источник: Ракурс


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