Испытания новых ракет «Нептун» и «Ольха» анонсировал президент Украины

Порошенко анонсировал новые ракетные испытания в Украине, фото — Depo

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Испытания новых ракет «Нептун» и «Ольха» украинского производства анонсировал 9 марта президент. Это случилось 9 марта во время его выступления на Совете регионального развития Черкасской области.

«Надеюсь, что в ближайшие недели мы наглядно продемонстрируем обществу успехи украинской ракетной программы. Не волнуйтесь, речь идет лишь об испытаниях и учениях», — сообщил глава государства.

Порошенко сказал, что за последние 27 лет в этой сфере обороноспособности «ничего не делалось», а за последние пять лет значительно возросла эффективность использования украинских ПТРК. В частности, прошли испытания и приняты на вооружение новые ракетные комплексы — ракета «Нептун» и ракетные комплексы высокой точности «Ольха».

Порошенко также сообщил, что после того, как РФ разрушила Договор о ракетах средней и малой дальности, а США юридически вышли из него, Украина также лишилась определенных ограничений и обязательств, которых придерживалась ранее.

Президент заявил, что повторять ошибки Будапештского меморандума Украина больше не намерена и ей необходимо высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное поражать цели в тылу агрессора.

«Нас больше не связывают никакие ограничения относительно дальности полета наших ракет, а также их мощности. Нам нужно высокоточное ракетное оружие», — заявил в Черкассах Порошенко.

Напомним, что в начале февраля 2019 года лидеры США и РФ обменялись заявлениями о выходе из ДРМСД — Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.