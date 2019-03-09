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Ракурс
В Иране пару арестовали после помолвки в торговом центре

Арест за любовь: в Иране пару арестовали после помолвки в торговом центре (ВИДЕО)

9 мар 2019, 18:23
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В городе Арак на севере Ирана полиция арестовала пару после того, как она заручилась на глазах у публики.

Мужчина сделал предложение женщине в торговом центре, сообщается на видео в Твиттер пользователя Sobhan Hassanvand.

Молодые люди стояли в центре символического сердца, составленного из лепестков роз. Женщина согласилась выйти замуж и мужчина одел ей кольцо на палец. Пара обнялась под одобрительные возгласы людей.

Но после того, как романтическое видео появилось в соцсетях, пару арестовали. Полиция заявила, что молодые люди нарушили законы ислама, согласно которым публично проявлять чувства запрещено. Это считается неприличным поведением на публике и проявлением «распущенной западной культурой».

Впоследствии влюбленных отпустили под залог. Иранские законы относительно «неприличного поведения» часто привлекают внимание мира. В прошлом году в городе Машгад арестовали чиновника, который разрешил провести событие в торговом центре, во время которого люди танцевали.

Источник: Ракурс


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