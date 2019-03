Арест за любовь: в Иране пару арестовали после помолвки в торговом центре (ВИДЕО)

В городе Арак на севере Ирана полиция арестовала пару после того, как она заручилась на глазах у публики.

Мужчина сделал предложение женщине в торговом центре, сообщается на видео в Твиттер пользователя Sobhan Hassanvand.

Молодые люди стояли в центре символического сердца, составленного из лепестков роз. Женщина согласилась выйти замуж и мужчина одел ей кольцо на палец. Пара обнялась под одобрительные возгласы людей.

Но после того, как романтическое видео появилось в соцсетях, пару арестовали. Полиция заявила, что молодые люди нарушили законы ислама, согласно которым публично проявлять чувства запрещено. Это считается неприличным поведением на публике и проявлением «распущенной западной культурой».

Впоследствии влюбленных отпустили под залог. Иранские законы относительно «неприличного поведения» часто привлекают внимание мира. В прошлом году в городе Машгад арестовали чиновника, который разрешил провести событие в торговом центре, во время которого люди танцевали.

� Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for «marriage proposal in contradiction to islamic rituals… based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte

— Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) 8 березня 2019 р.