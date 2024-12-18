Модель OnlyFans рассказала своей мастерице маникюра, чем зарабатывает на жизнь, а та "сдала" ее правоохранителям Одессы

https://racurs.ua/n202274-model-onlyfans-rasskazala-svoey-masterice-manikura-chem-zarabatyvaet-na-jizn-a-ta-sdala.html

Ракурс

В Одесі судять кріейторку OnlyFans та PornHub за виготовлення порноконтенту. Цікаво, що її «здала» правоохоронцям майстриня манікюру

.

Згідно матеріалів справи, у вересні правоохоронці отримали матеріали про те, що невстановлена особа займається виготовленням, збутом та розповсюдженням відеопродукції порнографічного характеру на території Пересипського району Одеси.

Як йдеться у судовому рішенні, під час досудового розслідування допитано свідка, що працює майстром манікюра. Вона й повідомила що одна із клієнток «займається виготовленням контенту порнографічного характерудля дорослих, за що отримує грошові кошти».

Під час моніторінгу пплатформ OnlyFans та Pornohab правоохоронцями було встановлено особу, яка за грошову винагороду займається виготовленням та збутом відео та фото матеріалів порнографічного характеру.

5 грудня на підставі ухвали слідчого судді у помешканні акторки проведели обшук та вилучили iPhone 15 PRO, на який за поданням слідчого наклали арешт. Триває слідство. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.