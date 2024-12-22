Энергетический кризис в Иране достиг «критической» точки – промышленные предприятия приостанавливают работу

https://racurs.ua/n202406-energeticheskiy-krizis-v-irane-dostig-kriticheskoy-tochki-promyshlennye-predpriyatiya.html

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Енергетична криза в Ірані досягла «критичної» точки. Промислові підприємства призупиняють роботу.

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Також припинили свою роботу або працюють за скороченим графіком урядові установи, а навчальні заклади проводять заняття онлайн, пише NYT. Без світла залишилися автомагістралі, ТЦ та підприємства. Внаслідок цього зупинено всі виробничі процеси.

Школи та коледжі перейшли на онлайн-навчання, урядові установи в країні зачинені чи працюють за скороченим графіком.

Промислові підприємства зупинили виробництво через відключення електроенергії, автомагістралі й торгові центри поринули в темряву. Протягом минулого тижня країна фактично перебувала у режимі енергоощадження, що викликало невдоволення серед громадян.

Видання пише, що причиною цього стали багаторічні санкції, неефективне управління, застаріла інфраструктура, надмірне споживання ресурсів, а також атаки з боку Ізраїлю.

Державна енергетична компанія попередила про можливі масові відключення електроенергії, які можуть тривати від кількох днів до тижнів.

New York Times пише, що перед урядом постала дилема: припини постачання газу до житлових будинків або зупинити його подачу на електростанції, які генерують електроенергію. До 20 грудня 17 електростанцій повністю припинили роботу, а решта функціонували лише частково.