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Ракурс
Boeing 737 MAX, фото: «Википедия»

Украина также приостановила эксплуатацию самолетов Boeing 737 (ДОКУМЕНТ)

13 мар 2019, 17:58
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Украина присоединилась к списку стран, приостановивших эксплуатацию самолетов Boeing 737 после ряда авиакатастроф, которые произошли за последнее время. Последняя катастрофа, которая случилась утром в воскресенье в Эфиопии, унесла жизни 157-ми человек.

Госавиаслужба приостановила летную эксплуатации самолетов моделей Boeing 737−8 MAX и 737−9 MAX, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что это ограничение не распространяется на некоммерческую эксплуатацию самолетов, такую как перегонные полеты. Отдельные разрешения на выполнение полетов с территории Украины должны согласовываться с Госавиаслужбой.

В решении Госавиаслужбы упоминается прошлогодняя авиакатастрофа в Индонезии, которая, вероятно, произошла из-за неисправности горизонтального стабилизатора. Причины авиакатастрофы в Эфиопии еще не известны, однако в ведомстве не исключают, что это снова могла быть неисправность стабилизатора.

В Госавиаслужбе отмечают, что это решение является аналогичным соответствующим недавним распоряжениям Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и ведомств других стран.

Решение Госавиаслужбы

Напомним, недавно стало известно, что пилот самолета Boeing 737 Max, который разбился в Эфиопии, перед авиакатастрофой успел сообщить диспетчерам о проблемах в системе управления.

Источник: Ракурс


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