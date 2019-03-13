Стрельбу в школе устроили два бандита. Фото:

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Racurs.ua

Стрельбу в школе устроили подростки на юго-востоке Бразилии.

В среду, 13 марта, неизвестные злоумышленники проникли на территорию учебного заведения в Сузано и открыли огонь. В результате стрельбы погибли семь детей и один взрослый, еще по меньшей мере 10 человек получили ранения. Об этом сообщает BBC.

По информации полиции нападавшими оказались подростки. Бандиты были в капюшонах, после вооруженного нападения они покончили жизнь самоубийством. Мотивы нападения остаются неизвестными, личности стрелков устанавливаются.

«Я была в классе во время перерыва. Услышала звук, который напоминает взрывы. Когда поняла, что в школе стреляют, то осталась на месте. Я почувствовала себя в безопасности только после того, как прибыла полиция», — рассказала журналистам учитель Сандра Перес.

В школе, на которую было совершено нападение, учится около 1 тыс. детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Напомним, в феврале в российском городе Нижний Новгород произошла стрельба у здания школы. В результате вооруженного инцидента пострадал мужчина, который получил касательное ранение плеча. Правоохранители предполагают, что это была местная «разборка».