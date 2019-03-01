В России возле школы произошла стрельба, есть раненый (ФОТО, ВИДЕО)

В России возле школы произошла стрельба, есть раненый. Фото: Багнет

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В России в Нижнем Новгороде у здания школы произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина: он получил касательное ранение в плечо. Есть версия, что это была местная «разборка».

По предварительным данным, злоумышленники стреляли из пневматического оружия. Вероятные виновники инцидента задержаны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По данным очевидцев, напали на двух армян в автомобиле — мужчину и женщину. Спасаясь от налетчиков, они забежали в здание школы, но мужчину успели ранить.

Среди прохожих, учеников и сотрудников школы пострадавших нет. Трое прохожих во время стрельбы также забежали в здание школы.

На данный момент в учебном заведении все спокойно, но учащихся не пускают на первый этаж. На месте работают силовики.

Напомним, ранее во время стрельбы возле развлекательного заведения в Одессе мужчину ранили в живот. Злоумышленник выстрелил в потерпевшего из револьвера и попытался скрыться.