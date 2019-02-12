Стрельба в Одессе: возле развлекательного заведения мужчину ранили в живот (ФОТО, ВИДЕО)

Стрельба в Одессе: возле развлекательного заведения мужчину ранили в живот

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Racurs.ua

В Одессе произошла перестрелка возле развлекательного заведения, в результате чего пострадал 28-летний местный житель, которого отправили в больницу с ранением живота.

Конфликт завязался на улице Семена Палия. Один из участников инцидента открыл огонь из револьвера, решив, что оппонент неприязненно разговаривал с его другом. Об этом сообщает сайт Национальной полиции Украины.

После нападения злоумышленник сразу же скрылся с места происшествия. Впоследствии личность стрелка удалось установить — он оказался жителем Одессы. Его разыскали, также полиция изъяла револьвер «Флобер». Оружие направлено на экспертизу.

Подозреваемый, который в момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения, задержан. Также открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Если будет подтверждено наличие у пострадавшего тяжелых телесных повреждений или окажется, что подозреваемый стрелял из огнестрельного оружия, уголовное производство переквалифицируют. Пока же одесситу грозит лишение свободы на срок до семи лет. Следствие продолжается.

Ранее «Ракурс» сообщал о стрельбе в Киеве, в результате которой злоумышленник попал ребенку в лицо.