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Злоумышленника задержали и обвиняют в хулиганстве. Фото: Преступная Россия

Стрельба в ребенка в Киеве: суд избрал меру пресечения подозреваемому

4 фев 2019, 13:34
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Злоумышленник, который попал из пистолета ребенку в лицо, задержан, ему объявлено о подозрении. Мужчину, который устроил стрельбу в Деснянском районе столицы в пятницу 1 февраля, подозревают в хулиганстве.

Правоохранители объявили мужчине подозрение по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия), сообщают УНН.

Сегодня, 4 февраля, Деснянский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Таким образом, подозреваемый стрелок Артур Дегтярев проведет два месяца за решеткой.

Напомним, 1 февраля в результате ссоры между тремя мужчинами был случайно ранен 4-летний ребенок. Один из мужчин хотел выстрелить в своего оппонента, однако попал в лицо ребенка. После совершенного злоумышленник скрылся с места происшествия. В тот же день его задержали правоохранители.


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