Лайнер «Боинг-737 Макс» разбился в Эфиопии. Фото: France 24

https://racurs.ua/n119341-aviakatastrofa-v-efiopii-pilot-boinga-soobschal-dispetcheram-o-neispravnosti-samoleta.html

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Пилот самолета Boeing 737 Max, который 10 марта разбился в Эфиопии, перед авиакатастрофой сообщал диспетчерам о проблемах в системе управления.

Погибший пилот информировал диспетчерскую о необходимости вернуться в аэропорт. Об этом заявил руководитель «Эфиопских авиалиний» Теволде Гебремариам. Именно этой авиакомпании принадлежал разбившийся самолет. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на Wall Street Journal.

«Черные ящики», обнаруженные на месте аварии, отправили в Европу для расшифровки.

Напомним, ряд стран временно приостановили полеты самолетов модели Boeing 737 Max 8. Произошло это из-за авиакатастрофы в Эфиопии, что случилась 10 марта.

На борту самолета компании Ethiopian Airlines находились 157 человек, но никто не выжил. Причину аварии Boeing 737 Max 8 пока установить не удалось. Однако, сегодня следователи получили бортовой самописец и начали над ним работать.

В связи с авиакатастрофой компания Boeing отложила презентацию своего нового самолета, которую планировала провести 13 марта в Сиэтле.