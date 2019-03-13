На взятке 30 тыс. долл. погорел мэр города в Днепропетровской области (ФОТО)https://racurs.ua/n119357-na-vzyatke-30-tys-doll-pogorel-mer-goroda-v-dnepropetrovskoy-oblasti-foto.htmlRacurs.ua
На взятке задержан сотрудник Верховцевского городского совета Днепропетровской области. Чиновник требовал у предпринимателя взятку размером 30 тыс. долл.
Сотрудники военной прокуратуры и Национальной полиции задержали мэра во время получения части взятки в размере 5 тыс. долл. сообщает пресс-служба Военной прокуратуры южного региона Украины.
Отмечается, что чиновник требовал у предпринимателя деньги за помощь в решении вопроса относительно аренды земли. Предприниматель собирался арендовать земельный участок, который находится на территории Верховцевского района.
Сейчас правоохранители решают вопрос об уведомлении мэра в подозрении во взяточничестве. Также в суд будет передано ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому.