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Ракурс
На взятке 30 тыс. долл. погорел мэр в Днепропетровской области. Фото: sama-zhizn.ru

На взятке 30 тыс. долл. погорел мэр города в Днепропетровской области (ФОТО)

13 мар 2019, 18:53
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На взятке задержан сотрудник Верховцевского городского совета Днепропетровской области. Чиновник требовал у предпринимателя взятку размером 30 тыс. долл.

Сотрудники военной прокуратуры и Национальной полиции задержали мэра во время получения части взятки в размере 5 тыс. долл. сообщает пресс-служба Военной прокуратуры южного региона Украины.

Отмечается, что чиновник требовал у предпринимателя деньги за помощь в решении вопроса относительно аренды земли. Предприниматель собирался арендовать земельный участок, который находится на территории Верховцевского района.

Сейчас правоохранители решают вопрос об уведомлении мэра в подозрении во взяточничестве. Также в суд будет передано ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому.

На взятке задержан мэр города на Днепропетровщине. Фото: vppdr.gp.gov.ua

На взятке задержан мэр города на Днепропетровщине. Фото: vppdr.gp.gov.ua

На взятке задержан мэр города на Днепропетровщине. Фото: vppdr.gp.gov.ua

Источник: Ракурс


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