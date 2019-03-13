Коррупция в оборонке и «Укрзализныце»: тайные агенты НАБУ комбинировали провокацию взятки Гладковскому-старшему и нардепу Дубневичу

Коррупция в оборонке и «Укрзализныце»: тайные агенты НАБУ комбинировали провокацию взятки Гладжковскому-старшему и нардепу Дубневичу / Фото: ukrinform.ua

https://racurs.ua/n119356-korrupciya-v-oboronke-i-ukrzaliznyce.html

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В деле о коррупции в «Укроборонпроме» и «Укрзализныце» появились новые детали, связанные с действиями представителей Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины.

В частности, еще 1 марта 2017 года в НАБУ передали переписку в мессенджерах Телеграм и Whatsapp между фигурантами скандального журналистского расследования — основателем фирмы «Оптимумспецдеталь» бизнесменом Андреем Рогозой и внештатным агентом НАБУ Евгением Шевченко, детективом бюро Дмитрием Литвиненко, следователем киевского управления СБУ Дмитрием Москаленко. Также передали переписку между Рогозой и его бизнес-партнером Виталием Жуковым. Соответствующий документ есть в распоряжении «Ракурса».

Речь идет об:

- Онлайн-переписке в Телеграм Рогозы и Москаленко, рассказывающей о «решении вопроса» относительно уголовных производств НАБУ, связанных с компаниями нардепов братьев Ярослава и Богдана Дубневичей (Антикоррупционное бюро осуществляло расследование по фактам закупки материалов для «Укрзализныци» в компаниях, связанных с нардепами, по завышенной стоимости и несоответствующему качеству в 2015—2017 годах — ред.); относительно мошеннических действий проотив Сухомлина.

- Онлайн-переписке в Телеграм Рогозы и внештатного агента НАБУ Шевченко относительно решения вопроса об уголовных производствах НАБУ по компаниям тех же братьев Дубневичей; организацией Шевченко встреч с руководством бюро по поводу закрытия уголовных производств; относительно исключения ООО «Оптимумспецдеталь» из перечня фиктивных предприятий, который НАБУ передавало в госконцерн «Укроборонпром»; передачи НАБУ «подарков» в виде мобильных телефонов, планшетов и кофеварки.

- Переписке между бизнесменом Рогозой и детективом бюро Литвиненко об исключении ООО «Оптимумспецдеталь» из перечня фиктивных предприятий, который НАБУ передало «Укроборонпрому».

- Онлайн-переписке в Whatsapp между Рогозой и следователем киевского управления СБУ Москаленко относительно решения вопроса по уголовным производствам НАБУ, связанным с компаниями братьев-нардепов Дубневичей («Укрзализныця»); организацией встреч, вероятно, Ярослава Дубневича с руководством НАБУ относительно уголовных производств.

- Переписке Рогозы и его бизнес-партнера Жукова о деятельности ООО «Оптимумспецдеталь"(относительно исключения этой компании из перечня фиктивных предприятий, который НАБУ передало в «Укроборонпром»).

Напомним, недавно журналисты проекта BihusINFO обнародовали три материала о коррупции в оборонной сфере. Согласно расследованию, почти все правоохранительные органы Украины в течение последних лет знали о применении сомнительных схем в украинском ОПК. Речь идет об СБУ, ГФС, НАБУ и ГПУ.

В частности, было обнародовано переписку руководителя компании «Оптимумспецдеталь» Рогозы с представителями указанных правоохранительных органов. Весной 2017 года военная прокуратура расследовала сделки Рогозы-Жукова, но затем решение о проведении обысков в «Укроборонпроме» исчезло из судебного реестра. Кроме того, компанию «Оптимумспецдеталь» в январе 2017 года удалили из перечня фиктивных компаний, а НАБУ выдало справку, которая разрешала фирме Рогозы работать с «Укроборонпромом».